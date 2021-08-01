شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيم" يعوض لاعبى الزمالك عن المشاركة فى ودية المجد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين لم يشاركوا فى مباراة الفريق الودية أمام المجد السكندري أمس، تدريبات بدنية صباح اليوم فى صالة الجيمانيزيوم بفندق إقامة الفريق خلال معسكر برج العرب الحالي.

وفضل الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون منح اللاعبين الذين شاركوا فى ودية المجد راحة من التدريبات الصباحية في صالة الجيمانيزيوم.

ومن المقرر أن يشارك جميع اللاعبين في التدريب المسائي اليوم، في إطار استعدادات الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.