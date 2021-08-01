شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الأهلى يقترب من صفقة كبرى.. ويجب إعارة بواليا وأجايى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد صلاح الدين، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر اقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل، وقال وليد صلاح الدين فى برنامجه الحريف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الأهلى اقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل، صفقة مهمة جدا وبمقابل مادى كبير، ولكن النادى لا يرغب فى الإعلان عنها سوى بعد حسمها بشكل رسمى".

وأضاف صلاح الدين، "أتمنى استمرار على معلول وديانج وبدر بانون مع الأهلى بالموسم الجديد على أن يتم إعارة جونيور أجايى ووالترا بواليا للتعاقد مع جناحين متميزين مثل كينو وسالم الدوسرى وأشرف بن شرقى".

وعن أداء طاهر محمد طاهر مع المنتخب الأولمبى قال وليد صلاح الدين، "طاهر عنده كتير ولكنه لم يظهر بشكل متميز فى الأولمبياد، وأتمنى يطور نفسه فى الفترة المقبلة".

وأضاف وليد، "أتمنى أن ينافس محمد الشناوى حارس المنتخب الأولمبى على جائزة أفضل لاعب فى الأولمبياد، فهو كان صمام الأمان وقدم مباريات كبيرة بالبطولة".

وعن الدورى قال وليد صلاح الدين، "الأهلى والزمالك لن يفرطوا فى أى نقطة من المباريات المتبقية بالدورى وسيظل الصراع للجولة الأخيرة للمسابقة".

ويتبقى للأهلى 8 مباريات مع "وادى دجلة وسيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

بينما يتبقى للزمالك 6 مباريات مع "غزل المحلة والإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".