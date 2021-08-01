شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة يعلن استمرار إيهاب جلال مع الإسماعيلي بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلي، استمرار إيهاب جلال مدرب الدراويش مع الفريق فى الموسم الجديد. وقال أبو جريشة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "متفاهمين مع إيهاب جلال ونتحدث مع بعض عن المستقبل، وكل ما يثار عن مصيره اجتهادات، وإيهاب جلال مستمر مع النادى فى الموسم الجديد، وهناك أمور نحاول الاتفاق عليها، خاصة الأمور المالية لأنها ستحل لنا مشاكل كثيرة".

وأضاف أبو جريشة، متحدثاً عن مباراة بيراميدز، الدورى مضغوط على جميع الفرق بالتساوى، كل 3 أيام مباراة، ولكى ننتهى من المسابقة يجب أن تقام كل المباريات فى أغسطس فهذا أطول دورى فى التاريخ، وأصبحنا مجبرين على تقبل الوضع ومثلنا مثل غيرنا من الأندية، ومباراتنا مع بيراميدز كان محددا لها الأثنين ثم أصبحت الأربعاء ولكن يجب أن نتعامل مع الأمر، والأندية التى ليس لديها بدائل ستعانى كثيراً، بعكس الفرق الكبرى بسبب ضغط المباريات".

وتابع أبو جريشة، "لا نتحدث فى الوقت الحالى عن ملف الصفقات الجديدة، لأن أمامنا مهمة ولا يمكن أن تحدث عن الراحلين والقادمين، ولكن نرتب للموسم الجديد على مختلف المستويات، بدأنا الموسم الماضى بتخبط كبير والكل يعرف الظروف ووصولنا لمرحلة خطيرة، والأن الجهاز الفنى بالكامل يتضافر لوضع الإسماعيلى فى مكانته الطبيعية".

وعن أزمة النجوم قال أبو جريشة، مازلنا نعمل على حل أزمتنا مع فريق النجوم، فالإسماعيلى نادٍ شعبي، وعندما يمر الأهلى والزمالك بأزمة الدنيا كلها تساندهم، ولكن لم يتحدث كثيرون عن الإسماعيلى وأزمته، ونحتاج إلى وقوف الجميع بجانبنا، نجوم منتخب مصر من الأهلى والزمالك والإسماعيلى وهو ما حدث فى أولمبياد طوكيو بتألق الشناوى والونش وحجازي، والاسماعيلى قدم ما لايقل عن 40 إلى 50 لاعبا للمنتخب على مدار التاريخ".