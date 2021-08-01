شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: هدفنا تحقيق مركز أفضل من السادس فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مؤمن صفا، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، عن سر تفوق الفراعنة فى أولمبياد طوكيو المقامة حالياً، بعد الفوز الذى حققوه فى ختام دور المجموعات على البحرين بنتيجة 30/20، ليتأهل المنتخب الوطنى إلى دور الثمانية فى المركز الثانى خلف الدنمارك.

وقال صفا فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، أسرة كرة اليد بشكل عام تكمل بعضها منذ التسعينيات وحتى الآن، نبنى على ما وجدناه ومن يأتى بعدنا يكمل المسيرة، وهناك نظام صارم فى الاتحادات المتعاقبة والمنتخبات هى الأساس فى كل خطة.

وأضاف صفا، "كانت لدينا أهداف صريحة خلال مشاركتنا فى كأس العالم بمختلف المراحل السنية، وفى الأولمبياد كان المركز السادس أفضل نتيجة وصلنا إليها فى أتالانتا، ووضعنا فى خطتنا ألا نقل عن هذا المركز وأن نعود للريادة الأفريقية.

وتابع، "نعمل فى كل مباراة على حدة والآن أصبحنا مركز ثان، وغالباً سنواجه ألمانيا، وهى فريق من العيار الثقيل والدورى الألمانى هو أعلى دورى فى العالم، والمباراة ستكون صعبة جداً ولو كان بيدنا الاختيار كنا سنختار فريق غير ألمانيا، ولكننا نلعب على ميدالية فالأسماء غير مهمة.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد على شقيقه البحرينى 30 / 20، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

ويواجه المنتخب الوطنى لليد نظيره الألمانى أو النرويجى فى العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، بعدما نجح فى تحقيق 4 انتصارات على البرتغال واليابان والسويد والبحرين، وتلقى هزيمة واحدة أمام الدنمارك، فى المقابل يواجه البحرين منتخب فرنسا.