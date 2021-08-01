شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يجدد تعاقد مجدى عبد العاطي للاستمرار فى قيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى فاركو إجراءات تمديد تعاقد مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق للاستمرار في قيادة الفريق فى أول مواسمه بالدوري الممتاز.

ويضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من: عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

ونجح فريق فاركو فى التأهل رسمياً إلى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود.

فى سياق آخر، دخل مروان محسن مهاجم النادى الأهلى حسابات نادى فاركو، الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه، ويرغب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفاركو فى التعاقد مع مهاجم الأهلى للاستفادة من خبراته فى دعم خط هجوم الفريق.

وخرج مروان محسن من حسابات الأهلى بسبب تألق زميله محمد شريف مع الفريق الأحمر، وانضم مروان محسن للأهلى قادما من الإسماعيلى فى موسم الانتقالات الصيفية عام 2016، فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء 10 ملايين جنيه وقتها، حيث لم يقدم مروان المردود المتوقع من خلال مشاركته مع الفريق الأحمر.

حصد مروان محسن 10 ألقاب مع الأهلي، أى أن بطولاته باتت تعادل نصف أهدافه تقريبا، وحصد مروان مع الأهلي بطولة الدورى العام 4 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الأفريقي، كأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية.