شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة طبية الخميس استعدادًا لغزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، يوم الخميس المقبل على هامش معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر يوم 7 أغسطس الجاري في تمام السابعة مساء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن المسحة الطبية التي سيخضع لها الفريق تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجريها الجهاز الطبي بشكل دائم للاطمئنان على جميع أفراد الفريق، وشدد طبيب الزمالك على التزام الجميع داخل معسكر برج العرب بتطبيق كافة التعليمات للوقاية من فيروس كورونا.

فى سياق أخر، استقرت إدارة نادى الزمالك على عدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة بفرجانى ساسى لنادى الدحيل القطرى، لحين فصل الاتحاد الدولى في الشكوى المقدمة ضد اللاعب وناديه الجديد، لاسيما وإن إدارة القلعة البيضاء تؤكد إن عقد اللاعب ممتد لحين نهاية الموسم ولا ينتهى بنهاية شهر يونيو الماضى كما أكد محامى فرجانى ساسى في خطابه الذى أرسله للزمالك من قبل.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وناديه الجديد الدحيل القطرى الذي أعلن ضم اللاعب لصفوفه رسميًا لمدة 3 مواسم مقبلة، فى صفقة انتقال حر، بداعى انتهاء تعاقده مع الزمالك في شهر يونيو الماضي، وليس بنهاية موسم الدورى المصرى.