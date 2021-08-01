شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يستقر على انطلاق معسكر المنتخب 28 أغسطس استعدادا لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة انجولا والجابون.

يأتى ذلك بعد تأكيدات اتحاد الكرة لحسام البدرى أن الدورى سينتهى يوم 27 أغسطس الجارى بعد اعلان الجدول المعدل مؤخرا بعد خروج منتخب مصر الأولمبى من أولمبياد طوكيو على يد البرازيل، لذا فضل المدير الفنى منح اللاعبين المحليين قسطا من الراحة لمدة 48 ساعة قبل الانتظام فى المعسكر خاصة وأنه تم ضغط مباريات الدورى المتبقية وتحديدا للأهلى والزمالك.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.