شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابات لاعبى المينى فوتبول بالملاريا بعد الفوز بأمم أفريقيا فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد المينى فوتبول عن إصابة عدد من لاعبى المنتخب بالملاريا بعد العودة من نيجيريا، على خلفية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى توج بها المنتخب بعد التغلب على نظيره الليبى.

من جهته أكد فكرى صالح، مدرب حراس المرمى بالمنتخب، أنه بالفعل تم اكتشاف إصابة عدد كبير من لاعبى المنتخب بالملاريا، وتقرر خضوع الجميع لتحاليل للفحص وتبين الحالة الصحية لهم، وقال صالح، "بالفعل اللاعبون أصيبوا بالملاريا، وأنا شخصيا أخضع لتحليل الآن".

وجاءت الإصابات رغم خضوع جميع أفراد البعثة المصرية للتطعيمات اللازمة لمواجهة أى أمراض منتشرة فى البلد الأفريقى.

يذكر أن المنتخب الليبى الذى واجه الفراعنة فى ختام البطولة، شهد إصابة 16 لاعبا بمرض الملاريا، والذى أودى بحياة اللاعب أيمن النقريش.

كان منتخب المينى فوتبول واجه ليبيا فى نهائى بطولة أمم أفريقيا، وتوج باللقب، مع التأهل إلى كأس العالم للعبة.