شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف آخر تطورات حالة حازم إمام بعد الإجهاد العضلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات إصابة حازم إمام مدافع الفريق، وقال الدكتور فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن حازم إمام خضع لفحص طبي على هامش معسكر الفريق ببرج العرب، وأثبت الفحص تعافي اللاعب من الإجهاد العضلي الذي تسبب فى غيابه عن الفريق فى الفترة الأخيرة.
وأوضح طبيب الزمالك أن اللاعب بات جاهزا للمشاركة في التدريبات من الناحية الطبية، ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر يوم 7 أغسطس الجاري في السابعة مساءً على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.
-الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .
-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.
-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.
-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.
-الجولة الـ32.. سيراميكا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.
-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.
-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.
كما حدد اتحاد الكرة يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الزمالك وغزل المحلة بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ29 للدوري الممتاز.