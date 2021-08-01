شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يثأر من السنغال بهدف أيمن يونس بالألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم الأول من أغسطس لعام 1987، نجح منتخب مصر فى الثأر من نظيره السنغالى بالفوز عليه فى افتتاح دورة الألعاب الأفريقية المقامة بنيروبي بهدف دون رد سجله أيمن يونس، وهى نفس النتيجة التى خسر بها الفراعنة أمام السنغال قبلها بعام فى افتتاح الأمم الأفريقية بالقاهرة، تشكيل المنتخب فى المباراة جاء مكونا من: ثابت البطل "الأهلي"، على شحاتة "المقاولون"، السيد يوسف "الترسانة"، محمد عمر "الاتحاد"، ربيع ياسين "الأهلي"، مجدى عبد الغنى "الأهلي"، شوقى غريب "المحلة"، عماد سليمان "الإسماعيلي"، أيمن يونس "الزمالك"، محمد رمضان "الترسانة"، جمال عبدالحميد "الزمالك".

ونزل كل من أحمد رمزى "الزمالك"، وإسماعيل يوسف "الزمالك" بدلا من شوقى غريب، وعماد سليمان على الترتيب.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

فى سياق آخر، وضع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بعض لاعبى المنتخب الأولمبى تحت المنظار لمتابعتهم فى أولمبياد طوكيو، تمهيدا للحكم عليهم قبل انطلاق تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويأتى على رأس اللاعبين الذين يتابعهم حسام البدرى وجهازه كل من كريم فؤاد وإبراهيم عادل وكريم العراقى وإمام عاشور، لتدعيم صفوف المنتخب الأول فى الجبهة اليمنى ووسط الملعب.