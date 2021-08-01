خاص.. موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حدَّد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري موعد انطلاق معسكر الفريق استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر (مرحلة المجموعات).

وقال مصدر مسؤول في تصريحات لمصراوي: "بداية معسكر منتخب مصر ستكون يوم 28 أغسطس الجاري بمشاركة اللاعبين المحليين لحين انضمام المحترفين".

وأضاف: "سينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب يوم 30 أغسطس، وهو موعد بداية الأجندة الدولية".

ومن المقرر أن تنتهي بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم يوم 27 أغسطس الجاري، قبل أن تبدأ فترة التوقف الدولي يوم 30 أغسطس لتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

وكانت القرعة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جوار كل من أنجولا والجابون وليبيا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الأنجولي في الجولة الأولى يوم 4 سبتمبر المقبل، قبل أن يواجه الجابون يوم 8 من الشهر نفسه.

وفي حالة تصدر مصر المجموعة ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى من أجل خوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى المونديال.

وستتأهل 10 منتخبات إلى الدور الفاصل الذي ستجري مبارياته بنظام الذهاب والإياب للتعرف على الممثلين الخمسة لإفريقيا في المونديال.