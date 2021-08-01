"بسبب المشروبات الكحولية".. شرطة طوكيو تلاحق مجموعة من الرياضيين داخل القرية الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قد يواجه نجوم في أولمبياد طوكيو إجراءات انضباطية بعد إبلاغ الشرطة بوجود تجمعات لاحتساء المشروبات الكحولية في المساء داخل القرية الأولمبية،وفقا لما أكده المنظمون.

وذكرت شبكة "فوجي نيوز نتورك" أن الواقعة حدثت في الثانية من صباح السبت حيث تردد أن مجموعة من الرياضيين من دول مختلفة احتسوا المشروبات الكحولية وتسببوا في حالة من الضوضاء في شوارع القرية الأولمبية.

ورغم السماح باحتساء المشروبات الكحولية داخل القرية الأولمبية التي يقيم بها الرياضيون والمسؤولون ، فإنه يتم السماح به فقط داخل غرف الرياضيين لكن دون وجود تجمعات.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للأولمبياد "العديد من الرياضيين وأعضاء البعثات تواجدوا في المتنزه داخل القرية الأولمبية واحتسوا المشروبات الكحولية".

وأضاف "نحن على علم بهذه الواقعة ، حاليا نحقق في الامر وبناء على النتائج سنتخذ الإجراءات المناسبة".

وأضاف "فيما يتعلق بالتفاصيل فليس لدينا معلومات كافية متاحة في الوقت الراهن".

وأشار "فيما يتعلق بالشرطة ، بعد حدوث الواقعة سمعنا أنها حضرت ، وفيما يتعلق برد الفعل فنحن لم نعرف التفاصيل في الوقت الراهن".

على الجانب الأخر قررت اللجنة المنظمة للأولمبياد سحب اعتماد لاعبي جودو أثنين من جورجيا بعد خروجهما في نزهة حول طوكيو في انتهاك للوائح التي تلزم الرياضيين على البقاء في الفقاعة الطبية المفروضة داخل القرية الأولمبية.