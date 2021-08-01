مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال الودية في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الأحد 1-8-2021.

سيحتضن ملعب الإمارات بمدينة لندن مباراة تشيلسي وارسنال، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ولم تعلن أي قناة في الشرق الأوسط إذاعة ديربي لندن الودي، وسينقل بث مباشر مباراة تشيلسي وارسنال على القناة الرسمية للناديين على يوتيوب، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 أحداث اللقاء أول بأول.

وتقام مباراة ارسنال أمام تشيلسي اليوم، بالإضافة إلى لقاء البلوز مع توتنهام يوم 4 أغسطس، والجانرز مع السيبرز بعدها يوم 8 أغسطس، بهدف تخصيص عائدات تلك المواجهات لدعم القضايا الخيرية المتعلقة بالصحة العقلية بمدينة لندن.

وكان من المفترض أن يلعب ارسنال دورة ودية في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، لكنه انسحب بسبب إصابة عدد صغير من اللاعبين والموظفين بفيروس كورونا.

وبدأ ارسنال تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا يوم 13 يوليو الماضي، بمواجهة هيبرنيان الأسكتلندي والذي خسر أمامه بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يتعادل مع جلاسكو رينجرز بنتيجة (2-2)، يوم 17 يوليو.

ويمتلك ارسنال مباراة تحضيرية أخرى مع جاره الثاني توتنهام، والمقرر إقامتها على ملعب السيبرز يوم 8 أغسطس الجاري، وذلك قبل أسبوع من مواجهة برينتفورد في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

على الجهة المقابلة، خاض تشيلسي أولى مبارياته التجريبية يوم 17 يوليو، أمام نادي بيتربورو يونايتد خلف أبواب مغلقة، وفاز البلوز بنصف دستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسافر تشيلسي إلى عاصمة جمهورية أيرلندا “دبلن”، يوم 20 يوليو، وأقام معسكرًا تحضيريًا قصير، لمدة أسبوع، وعاد إلى لندن يوم 27 يوليو لمواجهة بورنموث وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيعود أبناء المدرب الألماني توماس توخيل إلى المواجهات الرسمية، يوم الأربعاء 11 أغسطس، حيث لقاء كأس السوبر الأوروبي أمام الفائر ببطولة اليورباليج على حساب مانشستر يونايتد، “فياريال” الإسباني على ملعب ويندسور بارك في أيرلندا الشمالية.

وفي الأسبوع الذي يليه، سيبدأ تشيلسي رحلته في الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2021/2022، بمواجهة جاره “كريستال بالاس”، على ملعب ستامفورد بريدج، يوم السبت 14 أغسطس 2021.