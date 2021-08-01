تعرف على موعد حفل جوائز الأفضل في الكرة الإماراتية

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في الموسم الماضي من مسابقات كرة القدم الإماراتية.



وكان الجزيرة قد تُوج بلقب النسخة الماضية من منافسات الدوري الإماراتي، فيما حصل فريق شباب الأهلي على لقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس دولة الإمارات.

وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، الأحد، إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في الموسم الماضي يوم 16 أغسطس/آب الجاري.

وأوضحت الرابطة أن التصويت للمرشحين على الفوز بالجوائز سينطلق في 2 أغسطس/آب الجاري، على أن ينتهي يوم 5 من الشهر نفسه.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول لموسم 2021-2022، الذي عُقد يوم السبت، بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة.

وقام مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية خلال الاجتماع بالاطلاع على التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

واطلع المجلس على مستجدات الرعاية والتسويق والأمور الفنية، من خلال استعراض تقارير اللجان ومراجعتها، من أجل بحث تطبيق أفضل الإجراءات اللازمة لضمان جهود التطوير المستدامة.