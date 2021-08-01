من هو الفارس المصري «نايل نصار» الذي دعمه الملياردير الأميركي بيل جيتس قبل مشاركته بمنافسات الفروسية بأولمبياد طوكيو؟

الشارقة - اميمة ياسر - دعم الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، الفارس المصري نايل نصار، زوج ابنته، عبر موقع إنستجرام.

ونشر جيتس صورة لنصار معبر حسابه في "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو في الوقت الراهن، ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبا نايل نصار، حظ سعيد نايل".

يذكر أن نايل نصار الذي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في منافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو وبالتحديد بداية من يوم 3 أغسطس المقبل هو خطيب جينيفر نجلة بيل جيتس ويخططان للزواج بعد مشاركته في الأولمبياد.

كما حرصت خطيبته جينفر جيتس علي دعمه قبل إنطلاق المنافسات عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت صورة له بجوار حصانه وهو يرتدي تي شيرت يحمل لوجو علم مصر، مصحوبا بإيموجي قلب.

ويستعد نايل نصار للمشاركة مع منتخب مصر في منافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو وبالتحديد بداية من يوم 3 أغسطس المقبل، ويخطط للزواج من جينفر عقب مشاركته في الأولمبياد.



من هو نايل نصار؟

بدأت علاقة الفارس المصري نايل نصار وجينيفر كاثرين، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مطلع يناير 2017، ويتقاسم الحبيبان العديد من الهوايات، أهمها سباقات الفروسية، وهما متخرجان في جامعة ستانفورد.

نايل نصار شاب ينحدر من أسرة مصرية مسلمة كانت تعيش في الكويت، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاجو، يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، إلى جانب العربية.

وبحسب صحيفة «ذي بيبول» الأمريكية، ولد نايل نصار في ولاية شيكاجو الأمريكية عام 1991، لكنه ترعرع في الكويت بعد أن قرر والداه الاستقرار فيها في التسعينيات.

وفي عمر الخامسة أظهر نايل شغفا كبيرا بركوب الخيل، وتمرس على قفز الحواجز في العاشرة. وفي فبراير 2017، احتلت قصته مع ابنة بيل جيتس عناوين الأخبار، بسبب الصور التي كانا يشاركانها عبر مواقع التواصل لزياراتهما المختلفة لمواقع سياحية عبر العالم، من بينها أهرامات الجيزة.

ثروة نايل نصار والجوائز المالية التي حصل عليها من خلال مسابقات الفروسية لا تزال سرا، بحسب «بي بي سي»، فيما قدرت بعض الصحف الأمريكية ثروته بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة لثروة أسرته، ويمتلك إلى جانب ذلك مجموعة إسطبلات تضم سلالات من أعرق الخيول.

في مطلع يونيو الماضي، قدم المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واتحاد الفروسية التهنئة لأسرة الفروسية المصرية والفارس نايل نصار بعد تتويجه بذهبية الجائزة الكبري للفروسية في سويسرا وانتزاع الذهبية من أفضل فرسان العالم.

وأعرب مجلس ادارة اللحنة الاولمبية عن خالص التهنئة للفارس نايل نصار على هذا الإنجاز الكبير والنتائج المميزة التي تحققها الفروسية المصرية في الفترة الحالية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وعبر المهندس هشام حطب عن سعادته بما حققه الفارس المصري نايل نصار خاصة في ظل منافسات البطولة الشرسة بين مجموعة من أبرز فرسان العالم وأوروبا.

وكان المنتخب الوطني المصري للفروسية ضمن التواجد في الأولمبياد في منافسات الفرق من خلال التأهل المباشر من بطولة كأس الأمم للفروسية في أكتوبر 2019 بالمغرب.

والرباعي المصري "نايل نصار وعبد القادر سعيد وسامح الدهان ومحمد طاهر زيادة"، ضمنوا الوصول للأولمبياد بعد حسمهم المركز الخامس والمؤهل للأولمبياد.