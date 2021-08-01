شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يخطف صدارة التصنيف العالمي للاسكواش من على فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر أغسطس الجارى، وخطف محمد الشوربجي صدارة التصنيف من على فرج، بعد هيمنة الأخير عليها لـ 9 أشهر متتالية، وذلك بعد الأداء القوى الذي قدمه الشوربجي الموسم الجاري، على الرغم من خسارته نهائي بطولة العالم أمام علي فرج مؤخراً في شيكاغو.



تصنيف الرجال

وبتصدره للتصنيف العالمي في أغسطس الجاري، رفع الشوربجي رصيده من صدارة التصنيف العالمي إلى 50 شهراً كأكثر اللاعبين المصريين تربعاً على عرش الاسكواش، منذ بداية مسيرته الاحترافية.

وتراجع علي فرج لاعب وادي دجلة إلى المركز الثاني في التصنيف، بينما حافظ طارق مؤمن على المركز الثالث،

وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى في التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده في المركز السادس، وفارس الدسوقي في المركز السابع.

وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي صاحب الـ 21 عاماً، على مركزه في قائمة التوب 10، ليستقر في المركز التاسع بعد تقدمه 3 مراكز بالتصنيف خلال يوليوالماضي عقب تتويجه ببطولة الأبطال للاسكواش.