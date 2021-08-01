شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيف عيسى عن "50 ثانية وتبقى بطل أولمبي يالا": اتشهرت أكثر من الميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مجدي، مدرب سيف عيسى بطل التايكوندو، المتوج ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، عن كواليس جملته الشهيرة لتحفيز سيف عيسى، والتي أصبحت موضع تداول على مواقع السوشيال ميديا، بعدم قال مجدي "50 ثاني وتبقى بطل أولمبي يالا".

وقال محمد مجدي، في تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": الجملة اتشهرت أكثر من الميداليات، سيف كان يخوض المباراة بشكل جيد أمام لاعب النرويج والمباراة لم تكن سهلة، ولكن في لحظة واحدة مرت منه ضربة مرتين كانت تقدر بـ 5 نقاط ولكن بتوفيق من ربنا تفادها، وشعرت بأنه تراخى نوعاً ما وكنت أرغب في تحفيزه فقلت له "50 ثانية وتبقى بطل أولمبي يالا"، أنا إسكندراني وتعلمت هذه العبارة من الجيزاوية.

وأضاف: سيف كان رقم 4 في التصنيف العالمي، لكنه أًصيب بالرباط الصليبي، وهذا عطله لعام كامل، ولكنه عاد سريعاً بسبب رغبته في تحقيق انجاز، ورغم ذلك عطلتنا كورونا، هو لاعب مجتهد ويريد أن يكون أفضل وكلنا ساعدناه، وبدأنا نلعب بطولات والتصنيف مهم جداً لأنه يتحكم في القرعة.

واصل: واجهنا صعوبة في ضبط النوم والساعة البيولوجية، والإعداد لذلك بدأ من مصر، والأمر أثر علينا في أول يوم فقط ثم اعتدنا بعد ذلك على الأمر، ولم نواجه أي أزمة في الأكل، لأن عادة في الدورات تكون كل أنواع الوجبات موجودة.

أكمل: القرب والثقة بين المدرب واللاعب يشكل فارق كبير في التألق، كان معنا مدرب مكسيكي، وبعد ذلك توليت بمفردي مسؤولية سيف، وكل ميزان له طريقة تدريب مختلفة في التايكوندو.