شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. أبطال اليد يواصلون الإبداع فى الأولمبياد وسقوط ثلاثى المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات اليوم فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مواصلة منتخب اليد لرسم البسمة على المصريين فى ظل تحقيق الفوز الرابع له فى دور المجموعات على البحرين، وسط سقوط مدوى لثلاثى منتخب الفراعنة فى المنافسة، بينما إحتل السلاح المركز الثامن فى تحديد المراكز.

ويرصد الخليج 365 أبرز نتائج منافسات البعثة المصرية اليوم كالتالى :

فاز منتخب مصر لكرة اليد، علي شقيقه منتخب البحرين 30 / 20، في المباراة التي أقيمت بينهما فى ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

ويواجه المنتخب الوطني لليد نظيره الألماني أو البرازيلى في العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، بعدما نجح في تحقيق 4 انتصارات على البرتغال واليابان والسويد والبحرين، وتلقى هزيمة واحدة أمام الدنمارك، في المقابل يواجه البحرين منتخب فرنسا.

سقط منتخب سلاح الشيش رجال أمام منتخب إيطاليا 45 /30، في منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى السابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى قبل تلقى الخسارة من هونج كونج على المركزين السابع والثامن ليحل ثامنا بعدما خسر أمام فرنسا في دور الثمانية بنتيجة 45/30 أيضا.

وكان منتخب سيدات سلاح الشيش سقط أمام المجر 45-28 خلال منافسات تحديد المركزين السابع والثامن بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتحصد مصر المركز الثامن في المشاركة الثالثة فى منافسات فرق سيدات سلاح الشيش في الأولمبياد.

كان منتخب سيدات سلاح الشيش قد خسر من منتخب اليابان، في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بنتيجة 45/ 27، ليضربن موعدا مع المجر لتحديد المركزين السابع والثامن، في الساعة 8:10 صباحا، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكانت سيدات سلاح الشيش، خسرت من المنتخب الروسى "المصنف الأول" بنتيجة 45/ 21، فى تصفيات ربع نهائى. ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي ونورا محمد ونهى هاني ومريم الزهيري.

فقدت المصارعة المصرية سمر حمزة فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0؛ لعدم التكافؤ في أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

كانت سمر حمزة بطلة مصر للمصارعة قد خسرت أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

فقد المصارع المصرى عبد اللطيف منيع، فرصته في الوصول إلى أدوار الترضية، بعد خسارة بطل روسيا من لاعب جورجيا 1 - 3 بربع نهائي ميزان 130 كجم مصارعة رومانية بأولمبياد طوكيو 2020.

وكان عبد اللطيف منيع خسر من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث أولمبياد ريو 1 - 3 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.

خسر المصارع المصري هيثم فهمى في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي إيمالين بنتيجة 7/6.

كما خسر المصري عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث أولمبياد ريو 3-1 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.