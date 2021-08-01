شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تحتفظ بصدارة الإسكواش للشهر العاشر بعد التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أغسطس الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر العاشرعلى التوالى، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخراً ببطولة العالم للإسكواش، التي توجت بها خلال يوليو الماضي في شيكاغو الأمريكية.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، بعدما خسرت في نهائي بطولة العالم الماضية أمام نور الشربيني، بينما تحل نور الطيب في المركز الثالث، وتراجعت هانيا الحمامى مركزين لتستقر فى المركز السابع وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى أكتوبر الماضي، حيث تغلبت فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقاً نوران جوهر.



تصنيف سيدات الاسكواش

ونجحت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، في إضافة اللقب الخامس لها ببطولة العالم، عقب تتويجها بالنسخة الأخيرة، بعد فوزها على المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية التي جمعتهما، بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-8, 8-11, 11-9

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحصد فيها نور الشربيني بطولة العالم، والثالثة على التوالي، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، وأخيراً 2021.

واقتربت نور الشربيني من تحطيم الرقم القياسي الأبرز في بطولة العالم بمنافسات السيدات، والمدون باسم أسطورة الاسكواش المعتزلة نيكول ديفيد، والتي حصلت على لقب بطولة العالم سجل 8 مرات في 2005 و 2006 و 2008 و 2009 و 2010، 2011، 2012 و 2014.