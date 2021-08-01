شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يرحب باستمرار إسلام محارب مع الطلائع بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب نادى الجونة برغبة طلائع الجيش فى استمرار إسلام محارب لاعب الفريق بالموسم الجديد، وتنتهى إعارة إسلام محارب مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجارى، ودخل الناديان فى مفاوضات لتمديد الإعارة أو شراء نجم الأهلى الأسبق قبل قدوم فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسير إسلام محارب بخطى ثابتة مع الطلائع، حيث يلعب مع الفريق على سبيل الإعارة هذا الموسم ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف ، واستطاع أن يستعيد بريقه منذ تولى عبد الحميد بسيونى مهمة تدريب الطلائع حيث يعتمد عليه بشكل أساسى فى تشكيلة الفريق.

في شأن مختلف، يعتزم عبد الحميد بسيونى الانتهاء من مباريات الدورى ثم إعداد خطة بالتشاور مع إدارة ناديه لمواجهة أزمة رحيل ستة لاعبين عن الفريق تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الحالى، حتى تقوم إدارة التعاقدات بالطلائع بالعمل على تنفيذها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى لا يتأثر الفريق فى الموسم الجديد برحيل هؤلاء النجوم.

ويرحل ستة لاعبين عن صفوف طلائع الجيش وهم من القوام الاساسى للفريق الذى يصعب الاستغناء عنهم دفعة واحدة وهم :" عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى ومحمد جمال وإسلام محارب"، وكان الطلائع قد حصل على خدمات عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهى الموسم الحالى فيما ضم ناصر منسى وعمرو مرعى من بيراميدز على سبيل الإعارة أيضاً فيما تعاقد مع إسلام محارب من الجونة ومحمد جمال من سيراميكا، وظهر اللاعبون الستة بشكل متميز طوال الموسم الامر الذى دفع أنديتهم للتفكير فى عودتهم مرة أخرى.

في سياق أخر، استقر الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش على عدم تجديد إعارة عمرو مرعى، مهاجم الفريق والتى تنتهى بنهاية الموسم الجارى، وأخطر مسئولو الطلائع نظراءهم فى بيراميدز بعودة مرعى للفريق السماوى بمجرد انتهاء مباريات الدوري، وشارك عمرو مرعى مع الطلائع فى بعض المباريات ولكنه خرج من حسابات الفريق فى أوقات كثيرة من الموسم بسبب مشاركة الثنائى عمرو جمال وناصر منسى.