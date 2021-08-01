شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس التعاقد مع محمد هلال ويتحفظ على ضم العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ مسئولو نادي الزمالك على ضم كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أن أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أن اللاعب لم ينجح في اقناعه بعد متابعته طوال الفترة الماضية، خاصة خلال تواجده مع المنتخب في أولمبياد طوكيو والتي ودعها الفراعنة من الدور ربع النهائي أمام البرازيل.

ويرغب كارتيرون في التعاقد مع ظهير أيمن سوبر ولكنه أكد أن العراقي ليس على قدر طموحاته لتدعيم هذا المركز ليفتح المجال أمام متابعة لاعبين أخرين سواء في الدوري المصري أو على مستوى اللاعبين الأجانب بعد طرح أسم حمدي النقاز للعودة لصفوف الفريق من جديد.

في الوقت الذي يبحث مسئولو الزمالك جدوى ضم محمد هلال لاعب وسط نادي دجلة بعد عرضه على الجهاز الفني خاصة وأنه يُجيد اللعب في أكثر من مركز منها لاعب الوسط المدافع والمهاجم بالإضافة لمركز الجناح، ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لتدعيم أكثر من مركز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناءً على طلب كارتيرون، الذي طلب تدعيم مراكز المهاجم الصريح ولاعب خط الوسط والظهير الأيمن وصانع الألعاب والمساك.

وأعلن اتحاد الكرة، جدول المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 / 2021 والذى من المقرر أن ينتهى يوم 27 أغسطس بعد خروج منتخب مصر الأولمبي من أولمبياد طوكيو، وجاءت مواعيد السبع مباريات المتبقية للزمالك كالتالى..

-الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الزمالك وغزل المحلة بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ29 للدوري الممتاز.