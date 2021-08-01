شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر بطل تنس الطاولة: "أشعر بالسعادة دوما عندما ألتقى البطلة فريدة عثمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمر عصر لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر لتنس الطاولة، عن سعادته بلقاء السباحة المصرية فريدة عثمان خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كلاً في لعبته.

ونشر عمر عصر عبر حسابة على فيس بوك، صورة له رفقة فريدة عثمان في القرية الأولمبية بطوكيو، وعلق عليها:" دومًا ما أكون سعيدًا عندما ألتقي البطلة فريدة عثمان"



عمر عصر وفريدة عثمان

وحرص عمر عصر للتعبير عن سعادته وامتنانه بتشجيع الجماهير المصرية له خلال مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020، والتى حصد خلالها المركز الخامس، بعد خسارته فى الدور ربع النهائى أمام بطل العالم مالونج لاعب الصين، فى إنجاز تاريخى وغير مسبوق لتنس الطاولة المصرى والعربى.



عمر عصر وفريدة عثمان

وقال عصر فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": أشكر كل الجماهير على وقوفهم معي طول مباريات البطولة، مالونج لاعب غير عادي كانت مباراة صعبة، وسعيد بأنى لعبت على المكسب لأنى مؤمن بأنك طالما ترتدى قميص منتخب مصر فبإمكانك كل شىء، قدمت مباراة جيدة في اللقاء الأول والثاني وهزمت لاعب الصين في المباراة الثالثة لأول مرة.

وأضاف: وأنا بقول اجمد يا عمر كنت عارف إنى جامد عشان إنتم معايا، عايزين ندعم منتخب اليد والقدم، وكلنا مصريين ومش عايزين نحبط أبطالنا عايزين نشجعهم".

كما علقت السباحة المصرية فريدة عثمان على خروجها من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتبت فريدة عبر حسابها على فيس بوك، "أنا فخورة ويشرفنى أنى مثلت مصر للمرة الثالثة فى الألعاب الأولمبية، والوقوف بين عظماء العالم، حلم كل رياضى أنه يكون قادرا على التأهل لهذا الحدث الذى يدور حول العمل الجاد والمثابرة والأداء وتلاقى الناس".