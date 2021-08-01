شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نايل نصار "الفارس" الذى خطف قلب ابنة بيل جيتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصل الفارس نايل نصار عن منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو 2020، مع منتخب الفروسية، والذى يبدأ منافساته بعد غد الثلاثاء.

نايل نصار والارتباط بابنة بيل جيتس

ويرتبط نايل نصار بابنة أغنى رجل في العالم الملياردير بيل جيتس، حيث تمت الخطبة العام الماضى، وأصبح اللاعب حديث ومحور اهتمام الجميع والاسم الأكثر بحثًا فى مصر بعدما ارتبط اسمه بجينيفر كاثرين ابنة جيتس.

نايل نصار ينال دعم بيل جيتس

وحرص الملياردير الأمريكي بيل جيتس علي دعم الفارس المصري نايل نصار قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020"، ونشر جيتس صورة لنصار عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو فى الوقت الحالي.. ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبا نايل نصار، حظ سعيد نايل".

نرصد في التقرير التالى أهم المعلومات عن الفارس نايل نصار الذى نال دعم بيل جيتس

- نايل نصار من مواليد 21 يناير 1991

- يبلغ من العمر 30 عاما من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية

- ولد نايل نصار لأب و أم مصريين من محافظة المنوفية

- انتقل نايل نصار مع أسرته إلى الكويت فى سن الخامسة

- كان يعيش نايل نصار مع أسرته في الكويت حتى انتقل إلى كاليفورنيا عام 2009

- يجيد نايل نصار 4 لغات هي العربية و الإنجليزية والفرنسية والألمانية

- يحمل نايل نصار الجنسية المصرية والأمريكية

- مارس نايل نصار عدة رياضات في الطفولة مثل كرة القدم والسلة والطائرة والتنس، لكن لم يقتنع سوى بركوب الخيل.

- درس نايل نصار الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا

- فاز نايل نصار بمسابقة الجائزة الكبرى لركوب الخيل فى 2013 والتى تقدر جائزتها المالية بمليون دولار

- ارتبط نايل نصار بعلاقة صداقة مع ابنة بيل جيتس عام 2017

- في عام 2020 أعلن نايل نصار ارتباطه بالمليارديرة الصغيرة

- حقق نايل نصار فارس المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى سان جالن بسويسرا يونيو الماضى