شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: يجب تغيير ثقافة الخروج المشرف.. وافتقدنا رد الفعل أمام البرازيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد هاني رمزي، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن هناك فوارق فنية بين المنتخب الأولمبي والبرازيل وذلك بعد الخسارة أمس من السامبا بهدف دون رد والخروج من أولمبياد طوكيو.
وقال رمزي، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على الشباب والرياضة: "يجب تغيير ثقافة الخروج المشرف من البطولات وكان يجب اللعب بطريقة متوازنة بين الهجوم والدفاع ولم يكن يوجد رد فعل بعد تسجيل البرازيل الهدف والمنتخب الأولمبي كان يلعب دون ضغوطات".
وأضاف: "هناك 7 من لاعبي البرازيل يلعبون فى دوريات أوروبية كبري وعلى الرغم من ذلك كنا نستطيع صناعة فرص واللعب بطريقة هجومية أكبر".
تغادر بعثة منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم طوكيو فى الثانية ظهر اليوم الأحد بتوقيت اليابان، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر بعد الخروج من دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.
وتعود بعثة المنتخب الأولمبي على متن طائرة عادية غدًا على أن تتواجد بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة للقاهرة صباح غدًا الأثنين .
وانتهت مباراة مصر والبرازيل فى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، ليودع منتخب مصر الأولمبياد.
وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بعد تعادله امام إسبانيا 0 / 0 ثم الخسارة أمام الأرجنتين 1 / 0 ، و الفوز على أستراليا 2 / 0.