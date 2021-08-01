شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: يجب تغيير ثقافة الخروج المشرف.. وافتقدنا رد الفعل أمام البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني رمزي، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن هناك فوارق فنية بين المنتخب الأولمبي والبرازيل وذلك بعد الخسارة أمس من السامبا بهدف دون رد والخروج من أولمبياد طوكيو.

وقال رمزي، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على الشباب والرياضة: "يجب تغيير ثقافة الخروج المشرف من البطولات وكان يجب اللعب بطريقة متوازنة بين الهجوم والدفاع ولم يكن يوجد رد فعل بعد تسجيل البرازيل الهدف والمنتخب الأولمبي كان يلعب دون ضغوطات".

وأضاف: "هناك 7 من لاعبي البرازيل يلعبون فى دوريات أوروبية كبري وعلى الرغم من ذلك كنا نستطيع صناعة فرص واللعب بطريقة هجومية أكبر".