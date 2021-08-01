شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية تنتظر طاهر محمد طاهر فى الأهلى لدعمه معنويا بعد حرب السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على عقد جلسات نفسية مع لاعبه طاهر محمد طاهر عقب انتظامه فى مران المارد الاحمر لدعمه نفسياً ومعنوياً بعدما واجه انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد خروج المنتخب الاوليمبى من اوليمبياد طوكيو بالخسارة من البرازيل بهدف دون رد فى دور الثمانية.

طاهر محمد طاهر يعلق على خروج المنتخب الأولمبى من أولمبياد طوكيو

علق طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، على خروج الفراعنة من أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من منتخب البرازيل بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، وكتب طاهر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "تأثرت بالنتيجة، ولكن أود أن أشكر زملائي فى الفريق على العمل الشاق الذى قاموا به يوميًا، بالنسبة لباقي فريق العمل، أشكركم على ثقتكم بنا والتزامكم تجاه الفريق".

وأضاف طاهر محمد طاهر، "خسرنا مباراة لكننا فزنا بأكثر من ذلك بكثير.. شكرا للجماهير على الشغف والدعم الذى لا يتأخر! بالتأكيد لم نكن لنفعل ذلك بدونكم".

وتابع نجم الأهلى، "عملنا بجد لسنوات عديدة وحظينا بشرف تمثيل مصر في أربع مباريات أولمبية، إلى زملائي ابقوا رأسكم مرفوعاً واحلموا بأحلام كبيرة! كانت هذه مجرد بداية لفصل جديد ناجح، شكرا طوكيو.

مونديال الأندية عنوان تألق طاهر محمد طاهر مع الأهلي

وانضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث أصبح اللاعب ضمن العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق الأحمر.

طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس من عام 1997، بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروي في صفوف البراعم بالمقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره، وتم تصعيده للفريق الأول بفريق ذئاب الجبل موسم 2014-2015، وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة في فرنسا مع فريق لوهافر قبل أن يعود مجددا لصفوف النادي الأصفر، وانتقل إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى.

طاهر محمد طاهر

وكان طاهر محمد طاهر من أبرز اللاعبين الذين قدموا حضورا مميزا مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأهلي المركز الثالث وبرونزية المونديال، وخاصة في مباراة بايرن ميونخ التي لعب خلالها طاهر بشخصية الأهلي ولقي استحسان وإشادة الجميع.