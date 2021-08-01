الصينية شي تحرز ذهبية الغطس من منصة متحركة

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

نالت الصينية شي تينغماو ذهبيتها الثانية في أولمبياد طوكيو بعد فوزها في منافسات فردي السيدات في الغطس من منصة متحركة من مسافة ثلاثة أمتار اليوم الأحد.

