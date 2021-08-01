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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصينية شي تحرز ذهبية الغطس من منصة متحركة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
نالت الصينية شي تينغماو ذهبيتها الثانية في أولمبياد طوكيو بعد فوزها في منافسات فردي السيدات في الغطس من منصة متحركة من مسافة ثلاثة أمتار اليوم الأحد.
ونالت مواطنتها وانغ هان الميدالية الفضية فيما انتزعت الأمريكية كريستا بالمر الميدالية البرونزية.
وأصبحت شي ثاني امرأة تحتفظ بذهبيتي الغطس المتزامن والفردي في نسختين متتاليتين من الألعاب.
وعادلت شي إنجاز مواطنتها جوو جينغ جينغ التي حصدت ذهبيتي الفردي والمتزامن في أثينا وبكين.
وهذه هي الميدالية التاسعة على التوالي للصين في منافسات الفردي من منصة متحركة.