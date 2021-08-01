بعد ذهبية فارس حسونة لقطر.. مواجهة ساخنة بين حتحوت ورئيس اتحاد رفع الأثقال.. من المتسبب في رحيل البطل الأولمبي؟

الشارقة - اميمة ياسر - خالد قرني المدير الفني السابق لمنتخب رفع الأثقال يكشف كاوليس جديدة في واقعة رحيل البطل الأولمبي فارس حسونة

تمكن الرباع القطري فارس حسونة، ذو الأصول المصرية، من منح بلاده قطر أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها بدورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد طوكيو 2020»، من خلال مشاركته في منافسات رفع الأثقال وزن 96 كجم بالمنافسات الأولمبية الجارية حاليا.

وحطم فارس إبراهيم حسونة الرقم الأولمبي بعد ما حقق إجمالي 402 كجم، بينما الرقم كان 398 كجم.

وتملك قطر 5 ميداليات أولمبية سابقا، لكن الميدالية الذهبية لم تكن منها، لينجح فارس حسونة في إهداء قطر ذهبيتها الأولى على الإطلاق في التاريخ الأولمبي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

بدوره، أكد محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد رفع الأثقال، أن حالة فارس حسونة الذي توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، بعد حصوله على الجنسية القطرية، تشبه حالة حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب قطر.

وقال «محجوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، «فارس بدأ يظهر في بطولات للناشئين وغيرها، هو شبه حسين ياسر المحمدي، ونفس الموقف، ومن وهو صغير كان مع والده».

وأكمل: «لدينا كنز لكن لم نقدر على استغلاله، لا توجد دولة تنافس في جميع الألعاب، قطر تهتم بالمميزين في ألعاب معينة».

وتابع: «لن نقدر على الاهتمام بـ رفع الأثقال مثل ألعاب أخرى غير مميزين بها، كما أننا نعمل في إمكانيات محدودة، وعندما توفر لنا الحد الأدنى من الإمكانيات قبل ريو دي جانيرو، طلبنا بعض المعسكرات الداخلية والخارجية، فحصلنا على نتيجة». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد رفع الأثقال: «يجب الاهتمام بالألعاب غير المميزين بها، فارس سافر للعب مع قطر واتصرفت عليه مصاريف بتتصرف على أندية كورة».

وأتم: «تم توفير كل شئ لفارس، لم يحصل على خطاب كتابي أنه لن ينضم لمنتخب مصر، اللاعب يجب أن يستمر عاما كاملا دون تمثيل منتخب، لكي يقدر أن يشارك مع بلد آخر».

من جانبه تحدث خالد قرني المدير الفني السابق لمنتخب مصر لرفع الأثقال، عن موقف فارس حسونة، المتوج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 تحت الجنسية القطرية.

وقال «قرني»، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، «أبارك لفارس حسونة، ولوالده التتويج بالميدالية الذهبية، والده زميل والكابتن بتاعنا».

وتابع «كنا نتمنى أن يتوج حسونة بيها باسم مصر، لكن رحيله كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا، حسونة كان بيتدرب معنا، والده ذهب به لقطر أثناء خوضه تدريبات هناك، سافر وهو عمره 14 سنة».

وأضاف المدير الفني السابق لمنتخب مصر لرفع الأثقال، «حسونة موهبته كبيرة، لو كان هيستمر في مصر كان هيتقتل ومش هتبان موهبته، بيتصرف عليه هناك ما يقرب من 4 أو 5 ملايين جنيه في العام الواحد».

وأتم: «لو طلبت ده في مصر محدش هيوافق، لازم نبقى عارفين أحنا رايحين ننافس ولا نبقى موجودين بس، لازم نركز على أشخاص بعينهم علشان نفوز بالميداليات».