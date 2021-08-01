كرة يد: البحرين إلى ربع النهائي بفوز وحيد

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طوكيو : بلغ منتخب البحرين الذي يشارك للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية في مسابقة كرة اليد، الدور ربع النهائي على الرغم من سقوطه في مباراته الاخيرة أمام نظيره المصري 20 30 (الشوط الاول 15 7) وتحقيقه فوزا وحيدا في دور المجموعات، وذلك بفضل فوز اليابان على البرتغال 31 30 الاحد في الجولة الاخيرة.

وكانت البحرين حققت فوزها الوحيد على اليابان 32 30 السبت، فتأهلت بفضله لمواجهة فرنسا بعد حلولها في المركز الخامس في مجموعتها.

والتقى المنتخبان الفرنسي والبحريني مرة واحدة في بطولة العالم عام 2011 وانتهت المباراة بفوز ساحق لفرنسا 41 17.

وبهذا الفوز، سينهي المنتخب المصري دور المجموعات في المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الدنمارك، في حين حلت البحرين رابعة.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ومرّة جديدة فرض نجم المنتخب المصري المخضرم أحمد الأحمر نفسه نجما للمباراة بتسجيله 5 أهداف، معززا سجله كأفضل هداف لمنتخب بلاده في دورات الألعاب الاولمبية مع 83 هدفا.

واعرب مدرب البحرين الايسلندي آرون كريست يانسون عن سعادته لتحقيق فريقه هذا الانجاز في باكورة مشاركاته الأولمبية بقوله "نحن فخورون جدا، انه انجاز كبير للبحرين بلوغها الدور ربع النهائي. بالنسبة الينا بلوغ ربع النهائي هو بمثابة احراز اللقب بالنسبة الى منتخبات اخرى".

ودخل لاعبو المنتخب البحريني مباراتهم مع مصر وهم يدركون بأنهم حجزوا بطاقة التأهل الى الدور التالي بعد انتهاء مباراة اليابان والبرتغال بفوز الدولة المضيفة.

كشف المدرب الايسلندي عن هذا الامر بالذات بقوله "شكّل هذا الامر مشكلة لأنه كان يتعيّن على اللاعبين السيطرة على مشاعرهم كما ان الضغوطات والتوتر الذي رافق خوض المباراة ضد مصر زال نهائيا".

وأضاف "قبل نهاية مباراة اليابان والبرتغال، تركت مكاني أمام الشاشة الصغيرة لأنني لم أكن أريد أن أتابع نهايتها وما يمكن أن يرافقها من توتر، لا سيما بأنني كنت اريد التركيز على مباراة فريقي".

وأوضح "ثم جاء مساعدي ومدير المنتخب مسرعين الى مكان إحماء الفريق ليبلغاني بالنتيجة وهما يحتفلان. أرادا اعلام اللاعبين بالتأهل لكني حافظت على هدوئي وتركيزي".

من جهته، أضاف الأحمر (37 عاما) عن نتائج فريقه في دور المجموعات والذي كان حسم تأهله في الجولة السابقة بفوزه على نظيره السويدي 27 22 "انها أفضل نتيجة لنا في هذا الدور في الألعاب الاولمبية مع حصدنا لثماني نقاط (4 انتصارات في 5 مباريات)".

واضاف "سنلتقي مع ألمانيا في الدور التالي وستكون مباراة قوية. لكننا واجهنا المنتخب الألماني في مباراة ودية قبل الالعاب وفزنا بفارق هدفين".