شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح ينضم لـ12 لعبة مصرية ودعت أولمبياد طوكيو.. تعرف على أبرز نتائجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم السلاح المصري لقائمة 12 لعبة أنهت فيها مصر مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، من أصل 24 لعبة نافس عليها أبطال الفراعنة، بعدما تلقى منتخب سلاح الشيش الهزيمة الثالثة أمام منتخب هونج كونج، ليودع الأولمبياد في المركز الثامن.

وجاءت قائمة الألعاب التي انتهت فيها منافسات المصريين كالتالي: القوس والسهم - الملاكمة - الريشة الطائرة - كرة القدم - السلاح - الجودو - التجديف - السباحة - الشراع - التايكوندو- الترايثلون – التنس.

وجاءت نتائج البعثة المصرية للسلاح كالتالي:

ـ علاء أبو القاسم

المركز الـ 6 في مسابقة فردي سلاح الشيش "ربع النهائي"

ـ محمد حمزة

المركز الـ 7 في مسابقة فردي سلاح الشيش "ربع النهائي"

ـ محمد عامر

المركز الـ12 في مسابقة فردي سلاح السيف "دور الـ 16"

ـ محمد السيد

- المركز الـ 8 في مسابقة فردي سلاح سيف المبارزة "ربع النهائي"

ـ زياد السيسي

المركز الـ14 في مسابقة فردي سلاح السيف "دور الـ16"

ـ نهى هاني

- المركز الـ 26 في مسابقة فردي سلاح الشيش سيدات" دور 32"

ـ يارا الشرقاوي

المركز الـ 27 في مسابقة فردي سلاح الشيش سيدات "دور الـ32"

ـ نورة منير

- المركز الـ 28 في مسابقة فردي سلاح الشيش سيدات "دور الـ 32"

ـ ندى حافظ

المركز الـ 29 في مسابقة فردي سلاح السيف سيدات "دور الـ 32"

نتائج المنتخبات ـ سلاح السيف رجال

المركز الـ 5 في مسابقة الفرق "ربع النهائي"

ـ سلاح الشيش رجال

المركز الـ 8 في مسابقة الفرق "قبل الأخير"

ـ سلاح الشيش سيدات

المركز الـ 8 في مسابقة الفرق "الأخير"