شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجدد رفضه لإعارة صلاح محسن بعد العودة من أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تجدد الحديث عن إمكانية رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة.

صلاح محسن بديل جيد في الأهلي

ويشارك صلاح محسن مع الأهلي الفترة الماضية كبديل للمهاجم الأساسي محمد شريف، وسجل صلاح محسن أكثر من هدف مؤثر الفترة الماضية مع الأهلي محلياً وأفريقياً.

أنباء عن إعارة صلاح محسن

ورغم أن صلاح محسن يؤدي بشكل جيد مع الأهلي الفترة الماضية، إلا أن البعض تحدث عن إمكانية رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة الصيف الجارى، بدعوى تراجع مستوى اللاعب، خاصة فى أولمبياد طوكيو الحالية.

ولم يظهر صلاح محسن بشكل جيد مع المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو الحالية التى ودّعها منتخب مصر من ربع النهائي بالخسارة أمس ، السبت، أمام البرازيل بهدف نظيف.

عروض محلية لضم صلاح محسن

وأبدت عدة أندية مصرية رغبتها في ضم صلاح محسن على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لكن الجهاز الفني يرفض فكرة رحيل صلاح محسن حالياً.

ويعود صلاح محسن رفقة باقي لاعبي الأهلي في المنتخب الأولمبي للمارد الأحمر خلال الساعات المقبلة بعد إنتهاء مشاركتهم مع المنتتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الحالية.