شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الوارث: مصر تستطيع تخطي عقبة ألمانيا فى ربع نهائي أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الوارث، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، أنه لا يوجد مستحيل فى المباراة المقبلة للفراعنة بدور ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال عبد الوارث فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" على إذاعة الشباب والرياضة: "المنتخب الألماني قوي ومميز ولكن نستطيع التفوق عليه ونجحنا فى الفوز على السويد وقدمنا مباراة جيدة للغاية امام الدنمارك".

وأضاف: "لاعبو المنتخب الوطني لديهم إصرار على تقديم مباراة كبيرة فى ربع نهائي أولمبياد طوكيو وطريقة المنتخب الألماني تحتاج إلى سرعة كبيرة من جانب اللاعبين".

وتابع عبد الوارث: "الاحتراف الخارجي ساهم بشكل كبير فى تطور مستوي اللاعبين والمنتخب الوطني إلى جانب المدير الفني الكبير الإسباني باروندو".

واختتم: "باروندو اختار مجموعة من اللاعبين المميزين ولديه فكر أوروبي حديث ومختلف ونجح فى فرض أسلوبه على منتخب مصر لليد خلال السنوات القليلة الماضية".