شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يتعادل مع الولايات المتحدة فى أولمبياد لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم الأول من أغسطس لعام 1984، تعادل منتخب مصر مع الولايات المتحدة وسط جماهيرها بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لأولمبياد لوس أنجلوس، ليتساوى المنتخبان فى عدد النقاط وفارق الأهداف، وتفوقت مصر بتفوقها الهجومى، حيث سجل الفراعنة 5أهداف بفارق هدف عن منتخب أمريكا، تقدم أصحاب الأرض مبكرا فى الدقيقة التاسعة من رأسية اصطدمت بجسد أحد مدافع المنتخب المصري، وتعادل عماد سليمان فى الدقيقة 27 من الشوط الأول من رأسية من عرضية مصطفى عبده.

تشكيل المنتخب بقيادة الراحل صالح الوحش فى المباراة مكونا من :

عادل المأمور "الزمالك"، بدر حامد "الزمالك"، إبراهيم يوسف "الزمالك"، محمود حسن "الإسماعيلي"، ربيع ياسين "الأهلي"، شوقى غريب " غزل المحلة"، مجدى عبدالغنى "الأهلي"، مصطفى عبده "الأهلي"، طاهر أبوزيد "الأهلي"، محمود الخطيب "الأهلي"، عماد سليمان "الإسماعيلي".

ونزل كل من محمود صالح "الأهلي"، محمد رمضان "الترسانة" بدلا من مصطفى عبده، وعماد سليمان على الترتيب فى الشوط الثاني.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

فى سياق آخر، وضع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بعض لاعبى المنتخب الأولمبى تحت المنظار لمتابعتهم فى أولمبياد طوكيو، تمهيدا للحكم عليهم قبل انطلاق تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويأتى على رأس اللاعبين الذين يتابعهم حسام البدرى وجهازه كل من كريم فؤاد وإبراهيم عادل وكريم العراقى وإمام عاشور، لتدعيم صفوف المنتخب الأول فى الجبهة اليمنى ووسط الملعب.