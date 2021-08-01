شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يدخل حسابات فاركو فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مروان محسن مهاجم النادى الأهلى حسابات نادى فاركو، الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه، ويرغب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفاركو فى التعاقد مع مهاجم الأهلى للاستفادة من خبراته فى دعم خط هجوم الفريق.

وخرج مروان محسن من حسابات الأهلى بسبب تألق زميله محمد شريف مع الفريق الأحمر، وانضم مروان محسن للأهلى قادما من الإسماعيلى فى موسم الانتقالات الصيفية عام 2016، فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء 10 ملايين جنيه وقتها، حيث لم يقدم مروان المردود المتوقع من خلال مشاركته مع الفريق الأحمر.

حصد مروان محسن 10 ألقاب مع الأهلي، أى أن بطولاته باتت تعادل نصف أهدافه تقريبا، وحصد مروان مع الأهلي بطولة الدورى العام 4 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الأفريقي، كأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية.

وتعد فترة تواجد مروان محسن فى فريق بتروجت مرحلة مميزة فى مسيرته، حيث شارك فى 73 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 3 أهداف.

بينما لعب مروان محسن 33 مباراة مع الإسماعيلي، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 8 أهداف أخرى، كما شارك مع جل فيسنتى البرتغالى فى 26 مباراة سجل هدفين وصنع 3 أهداف أخرى.

إجمالى الأهداف التى سجلها مروان محسن مع الأهلى فى 5 مواسم تقريبا بلغت 23 هدفا فقط خلال مشاركته فى 107 مباريات، بينما صنع 9 أهداف لزملائه بالفريق.