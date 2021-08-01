شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تناقش عروض استعارة كريم نيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى العروض المقدمة لاستعارة كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تلقى اللاعب العائد من الإصابة مؤخرا أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز، أبرزها نادى فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى الموافقة على إعارة كريم نيدفيد من أجل منحه الفرصة لاستعادة مستواه والحصول على فرصة مشاركة أكبر فى ظل صعوبة الحصول على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة، لاسيما مع وجود عدد كبير من اللاعبين الجاهزين فى هذا المركز مثل عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود متولى وأحمد رمضان بيكهام.

وقررت إدارة النادى الأهلى نقل كأس دورى أبطال أفريقيا التى حصل عليها الأهلى مؤخرًا للمرة الثانية على التوالى والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادى بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلى احتفالاته بهذه الكأس.

وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية. وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التى أسعدت كل الأهلاوية.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.