شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تناقش عروض استعارة كريم نيدفيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى العروض المقدمة لاستعارة كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تلقى اللاعب العائد من الإصابة مؤخرا أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز، أبرزها نادى فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.
ويدرس مسئولو النادى الأهلى الموافقة على إعارة كريم نيدفيد من أجل منحه الفرصة لاستعادة مستواه والحصول على فرصة مشاركة أكبر فى ظل صعوبة الحصول على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة، لاسيما مع وجود عدد كبير من اللاعبين الجاهزين فى هذا المركز مثل عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود متولى وأحمد رمضان بيكهام.
وقررت إدارة النادى الأهلى نقل كأس دورى أبطال أفريقيا التى حصل عليها الأهلى مؤخرًا للمرة الثانية على التوالى والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادى بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلى احتفالاته بهذه الكأس.
وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية. وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التى أسعدت كل الأهلاوية.
وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.
سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.