شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020 .. إيناس خورشيد تواجه لاعبة ألمانيا فى المصارعة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت القرعة الخاصة بمنافسات المصارعة النسائية لوزن 68 كجم بأولمبياد طوكيو 2020، والتي تنافس فيها إيناس خورشيد لاعبة المنتخب، عن مواجهة لاعبة ألمانيا آنا كارمن، الحاصلة على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم 2019 .

ومن المقرر أن تخوض إيناس خورشيد منافساتها بالأولمبياد غدا الاثنين أمام اللاعبة الألمانية فى دور الـ 16 من البطولة .

وفقدت المصارعة المصرية سمر حمزة فرصتها فى دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0؛ لعدم التكافؤ فى أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

كانت سمر حمزة بطلة مصر للمصارعة قد خسرت أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

وخسر المصارع المصري هيثم محمود في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي 7/6.

كما خسر المصري عبد اللطيف منيع، بطل المصارعة الرومانية، من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث اولمبياد ريو 3-1 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.