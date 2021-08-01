شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار سر تعقيد صفقة انتقال سفيان رحيمي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن المغربي سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي لازال ضمن حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه لتدعيم خط الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، ورغم ارتباط اسم اللاعب بالانتقال للأهلي منذ فترة، إلا أن هناك أكثر من عامل اجلا اتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن رحيمي ليس الخيار الأول لتدعيم الهجوم حيث يوجد لاعبين قبله في القائمة أبرزهم الجنوب افريقي بيرسي تاو مهاجم برايتون الأنجليزي، في الوقت الذي تُغالي إدارة الرجاء في طلباتها للاستغناء عن رحيمي خاصة بعد انتهاء الأزمة المادية عقب بيع مالانجو نجم الفريق للشارقة الإماراتي مقابل 4 ملايين دولار وبالتالي أصبح ملف بيع رحيمي ليس أولوية داخل النادي في الوقت الذي تُمني إدارة الرجاء النفس للفوز بالبطولة العربية لاسيما بعد وصول الفريق للمباراة النهائية المقرر اقامتها يوم 21 اغسطس الجاري أمام الاتحاد السعودي حيث أنه في حالة الرجاء في الفوز سيحصل النادي على 6 ملايين دولار، بينما يحصل على 2 ونصف مليون دولار حال حصوله على المركز الثاني.

وخاض سفيان رحيمي صاحب الـ24 عاما، 26 مباراة مع الرجاء في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8، وتضع لجنة التخطيط بالأهلى شرطا أن يكون اللاعب المرشح لتدعيم صفوف الأهلى صاحب شخصية مختلفة ويمكنه اللعب تحت ضغوط عالية، ويكون له دور مؤثر فى المباريات الكبيرة، بدلا من أن يتراجع مستواه فى مثل هذه المباريات، ويتمهل مسئولو الأهلى فى اختيار اللاعب الأجنبى خلال الفترة القادمة، وعدم الاكتفاء بتألق اللاعب لفترة أو فى بعض المباريات واختفائه فى مباريات أخرى، لعدم تكرار ما حدث مع بعض اللاعبين.