شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة يعلق على وداع الأولمبياد: القرعة ظلمتنا واللاعبين لم يقصروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إبراهيم مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة، على خروج لاعبى المصارعة من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الخسارة فى الأدوار الأولى، وقال إبراهيم مصطفى فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": واجهنا حظ سيء فى قرعة المصارعة، لكن لاعبينا قدموا ما عليهم فى المباريات ولم يكن هناك أى تقصير رغم الخسارة، وتواصلت مع سمر حمزة ورفعت معنوياتها، اللاعبين كانوا يتمنون العودة بميدالية ولكن لم يوفقوا ومازال اللاعبين فى سن صغير وأمامهم فرصة لتحقيق نتائج أفضل.

وأضاف: خسارة لاعبة روسيا ولاعب إيطاليا فى ربع النهائى بعد ذلك كان ضمن سوء حظنا أيضاً فى عدم اللعب حتى بأدوار الترضية على الميداليات البرونزية، فى النهاية شاركنا فى الألعاب الأولمبية التى تضم 16 لاعباً مؤهلين لحصد الميداليات على مستوى العالم.

وتابع: سيكون هناك راحة بعد العودة من طوكيو، ونستعد بعد ذلك لبطولة العالم التى تقام فى الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر المقبل، ثم بطولة أفريقيا فى نفس الشهر بالمغرب، وبطولة العرب التى ستقام فى مصر، والسنة القادمة ستقام بطولة أفريقيا فى القاهرة.

وخسرت المصرية سمر حمزة، بطلة مصر في المصارعة، أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا بنتيجة 12-16 في المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

وخسر المصارع المصري هيثم فهمى في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي إيمالين بنتيجة 7/6.

كما خسر المصري عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث أولمبياد ريو 1 - 3 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.