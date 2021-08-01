شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: المنتخب الأولمبى افتقد صلاح.. والأهلى والزمالك سيفقدوا نقاط بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أنه كان يتمني اللعب بمخاطرة هجومية خلال مباراة الأمس بين المنتخب الأولمبي والبرازيل ، وقال حازم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كان يجب على شوقي غريب عندما استقبل هدف اللعب بمخاطرة هجومية من أجل صناعة فرص على مرمي البرازيل ولكن هذا لم يحدث والتغييرات الهجومية كانت فى الدقائق الاخيرة بلا جدوي".

وأضاف: "اللعب كان على الأطراف والمنتخب لم يضم صانع ألعاب لكي يصنع هجمات على مرمي المنافس وكنا نلعب على رمضان صبحي فقط".

وتابع حازم إمام، إن المنتخب الأولمبي تأثر بغياب الثنائي محمد صلاح ومصطفي محمد، مشيرا إلى أن اختيار الثلاثي الكبار كان جيد للغاية، قائلا: "الثلاثي الكبار الشناوي والونش وحجازي قدموا أداء عظيم فى أولمبياد طوكيو ونالوا الاشادة من الجميع بعد المستوي المميز الذى قدموه".

وقال: "محمد شريف تالق خلال الفترة الأخيرة وكان خارج حسابات شوقي غريب قبل أولمبياد طوكيو وصلاح ومصطفي محمد كانوا فى حساباته".

وأشار حازم إمام، إلى أن المنافسة على بطولة الدوري صعبة للغاية هذا الموسم بسبب قوة الأندية ورغبتها فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي والزمالك.

وتابع : "أرفض فكرة تدوير اللاعبين فى الزمالك خلال المباريات المتبقية فى الدوري والفريقين سيفقدوا نقاط فى اللقاءات المتبقية"، قائلا: "يجب على الزمالك التركيز فى المباريات حال فقده لنقاط واللعب حتى أخر مباراة فى الدوري والتحلي بالروح القتالية للحصول على اللقب".

وعن الأهلى: "الفوز ببطولة أفريقيا سيكون دافع كبير للقلعة الحمراء فى المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم".