هل يُعيد الأهلي ملف ضم حارس مرمى في الصيف بسبب علي لطفي؟

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القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، ملف تدعيم حراسة مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما شهدت الفترة الماضية تجدد الحديث عن ضم حارس مرمى جديد الصيف الجاري.

ورغم أن الأهلي كان قد أغلق هذا الملف منذ فترة إلا أن البعض أعاد فتحه منذ أيام خاصة خلال الفترة التى شارك فيها على لطفي أساسياً مع الفريق بسبب تواجد محمد الشناوي مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد المقامة حالياً في طوكيو.

وودع منتخب مصر أولمبياد طوكيو الحالية بعدما خسر من البرايل بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما بطوكيو.

وتبحث لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع بيتسو موسيمانى ملف حراسة المرمى بالفريق ومدى حاجة الفريق للتدعيم في هذا المركز خلال الصيف الجاري.

ورغم مطالبة البعض بالتعاقد مع حارس مرمى جديد الصيف الجاري بدعوى أن علي لطفي غير قادر على القيام بدور الحارس الثاني للفريق إلا أن مصدر في القلعة الحمراء قال لـ"الخليج 365" أن فكرة تعاقد الأهلي مع حارس مرمى الصيف الجاري ستكون صعبة للغاية حيث أن الأولوية لمراكز أخرى تحتاج تدعيم.

كما أن مسئولو الأهلي لديهم ثقة في مستوى على لطفي الذي أبلى بلاءً حسناً في الفترة التى غاب خلالها محمد الشناوي عن الفريق، وشددوا على أن لطفي قادر على القيام بدور الرجل الثاني بل والأول لو حصل على فرصة كافية وشارك بإستمرار.