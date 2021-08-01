شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: كنت أتمنى اللعب بجوار محمد شريف وأكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، مدير الكرة للمنتخب الوطنى الأول، أن هدفه فى النجم الساحلى خلال نهائى بطولة أفريقيا هو الأغلى فى مسيرته التاريخية. وقال بركات فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" على إذاعة الشباب والرياضة، "هدفى أيضا فى الزمالك خلال بطولة الدورى موسم 2012 عندما سجلت التعادل وانتهت المباراة 3/ 3 لأنه جاء فى الغريم التقليدي".

وأضاف بركات، "كنت أتمنى اللعب بجانب محمد شريف لأنه لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة ونجح فى تطوير مستواه عندما خرج للإعارة فى إنبى وأيضا أكرم توفيق لاعب كبير للغاية".

وحصد محمد بركات جميع الألقاب مع الأهلى فتوج معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال أفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.

اعتزل محمد بركات اللعب دوليًا عقب فشل منتخب مصر فى التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010، رغم محاولات المدرب الأسبق حسن شحاتة والمدرب الأمريكى السابق بوب برادلى إقناعه بالعودة للمنتخب، إلا أن اللاعب صاحب القميص رقم "8" مع ناديه و"12" مع المنتخب أصر على موقفه.

ويعتبر بركات أول لاعب مصرى يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقى من هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" فى عام 2005، وأفضل لاعب محلى داخل القارة السمراء فى العام ذاته، كما حصل على جائزة أفضل لاعب فى الدورى المصرى عدة مرات، وأفضل لاعب أفريقى فى استفتاء مجلة سوبر الإماراتية.

ويتولى حالياً محمد بركات منصب مدير منتخب مصر فى الجهاز الفنى الذى يقوده حسام البدرى.