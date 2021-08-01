شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ سمر حمزة بعد خسارتها أمام بطلة روسيا فى المصارعة بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بطلة مصر فى المصارعة سمرة حمزة، على التأكيد عن رضاها بالنتيجة التى وصلت إليها فى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بعد الخسارة أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا، بنتيجة 12-16 فى المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

وقالت سمر حمزة، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "اللهم انت تعلم وهم لا يعلمون، اللهم انت الشهيد الرقيب، اللهم لك الحمد علي نعمة الرضا والايمان بك".



سمر حمزة

سمر حمزة مواليد عام 1995 وتأهلت إلى أولمبياد طوكيو من خلال الدورة المؤهلة التى أقيمت بتونس الشهر الماضى، وسبق لها المشاركة فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وحلّت في المركز الـ12 في الترتيب النهائي من منافسات فئة 75 كجم.

وحققت سمر حمزة عدة بطولات وألقاب منها المركز الأول إفريقيا 8 مرات، والمركز 12 في أولمبياد «ريو دي جانيرو 2016»، وخامس بطولة بولندا المفتوحة 2016، والثالث بدورة الألعاب الإفريقية، وأول دورة بحر متوسط 2015، وكذلك ببطولة البحر المتوسط 2018 وبرونزية دورة المتوسط 2019، وبرونزيتين ببطولة أسبانيا، وخامس عالم للكبار 2018، والثامن عالميا تحت 23 عاما 2018، ورابع دورة التضامن الإسلامي 2017، وبرونزية بطولة «نيكولا بتروف» 2021، فضلا عن ذهبية الجائزة الكبرى فى روسيا مايو الماضى .

وخضعت اللاعبة ومدربها لمسحة أول أمس بعد ظهور بعض الأعراض عليهما، من زكام وسعال، فتم إجراء مسحة عاجلة ظهرت نتيجتها بعد مرور 3 ساعات فقط، وتم التأكد من سلامتهما.