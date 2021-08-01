شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض منح فرجاني ساسي البطاقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى الزمالك على عدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة بفرجانى ساسى لنادى الدحيل القطرى، لحين فصل الاتحاد الدولى في الشكوى المقدمة ضد اللاعب وناديه الجديد، لاسيما وإن إدارة القلعة البيضاء تؤكد إن عقد اللاعب ممتد لحين نهاية الموسم ولا ينتهى بنهاية شهر يونيو الماضى كما أكد محامى فرجانى ساسى في خطابه الذى أرسله للزمالك من قبل.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وناديه الجديد الدحيل القطرى الذي أعلن ضم اللاعب لصفوفه رسميًا لمدة 3 مواسم مقبلة، فى صفقة انتقال حر، بداعى انتهاء تعاقده مع الزمالك في شهر يونيو الماضي، وليس بنهاية موسم الدورى المصرى.

إدارة نادى الزمالك كانت تنتظر الإعلان الرسمي لانتقال فرجانى ساسى لصفوف الدحيل القطرى حتى تكتمل أركان الشكوى، واستندت لجنة الزمالك في الشكوى على خطاب كان تم إرساله للنادى القطرى منذ شهور لتحذيره من التفاوض مع فرجانى نهائيا خلال الوقت الحالي، نظرا لامتداد عقده مع الزمالك لنهاية الموسم، وأن هذه المفاوضات تؤثر على علاقة اللاعب بناديه الحالى – الزمالك – نظرا لانقطاعه عن التدريبات منذ بدء المفاوضات ورفضه المشاركة فى المباريات.

خطاب الزمالك المرسل لنادى الدحيل لم يتم الإعلان عنه وقتها نظرا لعدم إعلان النادى القطري بشكل رسمى التفاوض مع ساسى أو إعلان اللاعب انتقاله للدحيل، لذا تم إرسال الخطاب لحفظ حقوق الزمالك بعد الأنباء التى تلقاها النادى تفيد بتفاوض الدحيل مع ساسى وهو ما أثبتته الأيام صحته فى النهاية، ويستند الزمالك في الشكوى على هذا الخطاب الذى يثبت وجود تحريض من النادى القطرى تسبب في غياب اللاعب وانقطاعه عن تدريبات الزمالك.