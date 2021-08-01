شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس يدعم الفارس المصرى نايل نصار خلال مشاركته فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الملياردير الأمريكي بيل جيتس علي دعم الفارس المصري نايل نصار قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020"، ونشر جيتس صورة لنصار عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو فى الوقت الحالي.. ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبا نايل نصار، حظ سعيد نايل".



بيل جيتس يدعم نايل نصار

كما حرصت خطيبته جينفر جيتس علي دعمه قبل إنطلاق المنافسات عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت صورة له بجوار حصانه وهو يرتدي تي شيرت يحمل لوجو علم مصر، مصحوبا بإيموجي قلب.



جينفر جيتس تدعم نايل نصار

ويستعد نايل نصار للمشاركة مع منتخب مصر في منافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو وبالتحديد بداية من يوم 3 أغسطس المقبل، ويخطط للزواج من جينفر عقب مشاركته في الأولمبياد.

وكان المنتخب الوطني المصري للفروسية ضمن التواجد في الأولمبياد في منافسات الفرق من خلال التأهل المباشر من بطولة كأس الأمم للفروسية في أكتوبر 2019 بالمغرب.

والرباعي المصري "نايل نصار وعبد القادر سعيد وسامح الدهان ومحمد طاهر زيادة"، ضمنوا الوصول للأولمبياد بعد حسمهم المركز الخامس والمؤهل للأولمبياد.