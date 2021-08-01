شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إيهاب عبد الرحمن أمل ألعاب القوى فى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى إيهاب عبد الرحمن بطل ألعاب القوى إلى حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو الحالية التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى، حيث أنه سيخوض منافساته يوم 4 أغسطس.

ويطمح عبد الرحمن فى حصدالميدالية منذ عودته من إيقاف المنشطات الذى وقع عليه فى عام 2016، حيث أنه تأهل لأولمبياد طوكيو محققا مسافة 83.88 مترا بمنافسات رمى الرمح لملتقى التحدى بمصر بالمركز الأولمبي بالمعادي آخر مرحلة تأهيلية للأومبياد، ليحقق الرقم التأهيلي ويتأهل لطوكيو.

اتخذت اللجنة الأولمبية المصرية عدة خطوات جادة بدعم وزارة الشباب و الرياضة، وبالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) لحل مشكلة البطل المصرى إيهاب عبد الرحمن بطل مصر فى رمى الرمح، والذى قد سبق إيقافه لمدة أربعة أعوام من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) .