شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: نوافق على انضمام حسام حسن للزمالك مقابل مصطفى فتحى..والدوري للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاوضات نادي الزمالك مع الفريق السكندري للتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق المعار إلى أهلى طرابلس الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عامر، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "ليس لدي مشكلة فى انتقال حسام حسن للزمالك ولكن يجب إنهاء المفاوضات بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة ووضع النقاط على الحروف ونتمنى أن نحصل على مصطفي فتحي فى صفقة انتقالية".

وعن المنتخب الأولمبي: "كنت أتمني تقديم أداء هجومي أفضل من ذلك وهذا الجيل لن يعوض ولكن الطريقة الدفاعية غلبت على شوقي غريب".

وبسؤاله عن بطل الدوري: "الوضع الحالي يشير إلى لان الدوري سيذهب للزمالك ولكنه لا يزال فى الملعب".

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى، وبات المارد الأحمر مطالبا بفوز وحيد للتساوى مع الزمالك على قمة الدوري برصيد 61 نقطة بعدما فاز المارد الأحمر على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.