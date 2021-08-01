شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلاح يتلقى الهزيمة الثالثة ويودع أولمبياد طوكيو في المركز الثامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر لسلاح الشيش، دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في المركز الثامن، وذلك عقب خسارته من هونج كونج بنتيجة 21/45، حيث تعد هذه الهزيمة الثالثة لمنتخب السلاح عقب خسارته أمام فرنسا بنتيجة 45 – 34، وكذلك أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 45-30.

وكان منتخب سيدات سلاح الشيش سقط أمام المجر 45-28 خلال منافسات تحديد المركزين السابع والثامن بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتحصد مصر المركز الثامن في المشاركة الثالثة فى منافسات فرق سيدات سلاح الشيش في الأولمبياد.

يشار إلى أن منتخب سيدات سلاح الشيش قد خسر من منتخب اليابان، في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بنتيجة 45/ 27، ليضربن موعدا مع المجر لتحديد المركزين السابع والثامن، في الساعة 8:10 صباحا، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكانت سيدات سلاح الشيش، خسرت من المنتخب الروسى "المصنف الأول" بنتيجة 45/ 21، فى تصفيات ربع نهائى. ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي ونورا محمد ونهى هاني ومريم الزهيري.

وانضم السلاح إلى قائمة الألعاب التي أنهت مصر مشاركتها فيها خلال دورة الأولمبياد الحالية وهي: القوس والسهم - الملاكمة - الريشة الطائرة - الجودو - التجديف - السباحة - الشراع - التايكوندو - التنس – الترايثلون.