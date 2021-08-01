فرج عامر للزمالك: مقايضة حسام حسن بمصطفى فتحي أمر مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف فرج عامر، رئيس سموحة، كواليس مفاوضات الزمالك مع النادي للتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق المعار لأهلي طرابلس الليبي، مشيرا إلى إمكانية دخول مصطفى فتحي لاعب الأبيض المعار ضمن الصفقة.

وقال عامر، في تصريحات إذاعية عبر محطة "الشباب والرياضة" صباح الأحد: "لا مشكلة لدي بشأن انتقال حسام حسن إلى الزمالك، لكننا ننتظر إنهاء المفاوضات حسين لبيب رئيس الزمالك رجل جميل ومحترف".

وأضاف: "أحيانا نقترب كثيرا من إنهاء المفاوضات والزمالك يخطرني بإبلاغي لاحقا لكن لا يحدث شيء، ثم نبدأ المفاوضات من جديد".

وشدد: "باب المفاوضات مفتوح مع الزمالك لانتقال حسام حسن، ومن الممكن دخول مصطفى فتحي ضمن الصفقة من أجل الفوز بخدماته بشكل نهائي".

وأتم رئيس سموحة تصريحاته بالحديث عن توقعه لبطل الدوري قائلا: "من الصعب التكهن بهوية بطل الدوري، لكن الوضع الحالي يشير إلى أن الزمالك هو الأقرب لأن لديه أريحية، أكبر عكس الأهلي الذي مر بضغط مباريات".