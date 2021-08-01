مصر تهزم البحرين بأقل مجهود ويتأهل لربع نهائي كرة اليد بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا كبيرًا على نظيره البحريني بنتيجة 30-20، فجر اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، للعبة كرة اليد في أولمبياد طوكيو.

المنتخب المصري نجح في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15-7، قبل أن يوسع الفارق لصالحه في النصف الثاني من للقاء ليصبح 10 أهداف بنتيجة 30-20.

وكان منتخبا مصر والبحرين قد ضمنا التأهل إلى دور الثمانية من أولمبياد طوكيو، حيث يتواجد الفراعنة في وصافة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط.

ويتربع منتخب الدنمارك على صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط قبل خوض اللقاء الأخير في المجموعات ضد السويد، ثم مصر بنفس الرصيد في وصافة الترتيب بفارق الأهداف.

ويحتل المنتخب السويدي المركز الثالث برصيد ست نقاط قبل مواجهته ضد الدنمارك، ثم البحرين برصيد نقطتين متفوقًا على البرتغال واليابان بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بينهم.

وضمنت منتخبات الدنمارك، مصر، السويد والبحرين التأهل إلى الدور القادم من الدورة الأولمبية.

وتأكدت مواجهة البحرين ضد فرنسا في دور الثمانية من البطولة، بينما تنتظر بقية المنتخبات نتائج اليوم الختامي للمجموعة الأولى في البطولة لتحديد المنافسين القادمين لهم.