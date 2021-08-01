«أولمبياد طوكيو» .. منتخب رجال السلاح يخسر من إيطاليا ويواجه هونج كونج على المركز السابع.. وهيثم مصطفي يخسر في دور الـ16 بمنافسات المصارعة

الشارقة - اميمة ياسر - خسر هيثم فهمي لاعب منتخب مصر للمصارعة في افتتاح مشواره بمنافسات وزن 60 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفاز لاعب منتخب روسيا سيرجي إيملين بطل العالم 2016 ووصيف بطولة العالم في 2019 علي هيثم في الدور ثمن النهائي بنتيجة 7-6 ليمنعه من التأهل لدور نصف النهائي.

وكان عبد اللطيف منيع خسر هو الآخر أمام لاعب منتخب روسيا سيرجي سيمينوف صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016 وبطل العالم في 2018 في دور ثمن النهائي بنتيجة 3-1 ليفشل منيع في التأهل لدور نصف النهائي. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وكانت سمر حمزة خسرت أيضا أمام لاعبة منتخب روسيا التاليا فوروبيفا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016 في دور ثمن النهائي بنتيجة 16-12 لتمنعها من الصعود الي دور ربع النهائي.

وكانت القرعة أوقعت ثلاثي منتخب المصارعة سمر حمزة وعبد اللطيف منيع وهيثم فهمي مباريات صعبة في دور ال 16 أمام أبطال روسيا .

واصطدمت سمر حمزة في أولى مبارياتها ضمن وزن 76 كجم باللاعبة الروسية نالتاليا فوروبيفا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016



كما فشل منتخب مصر لرجال السلاح في التأهل لمباراة تحديد المركز الخامس في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس المقبل.

وخسر منتخب مصر المكون من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ويوسف سناء أمام إيطاليا بنتيجة 45- 30 ليتوجه الي مباراة تحديد أصحاب المركز السابع والثامن أمام منتخب هونج كونج في تمام الساعة 7.50 صباحا.

وكان منتخب مصر للسلاح خسر أمام منتخب فرنسا المصنف الثاني أولمبيا في دور ربع النهائي بنتيجة 45-34.

وسيخوص منتخب مصر للسلاح مواجهة قوية اخري في اطار مباريات تحديد المراكز من الثامن الي الخامس أمام الفائز من منتخبي إيطاليا واليابان في تمام الساعة 5.25 صباحا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن رجال منتخب مصر لسلاح السيف حقق إنجازا تاريخيا لمصر في منافسات الفرق بحصد المركز الخامس بدورة الألعاب الأولمبية.

وفاز منتخب مصر لسلاح السيف المكون من محمد عامر وزياد السيسي ومهاب عامر ومدحت معتز، على نظيره الياباني بنتيجة 45/32 وتأهل لدور ال 8، قبل أن يودع أولمبياد طوكيو عقب الهزيمة من كوريا الجنوبية بنتيجة 45/39 في الدور ربع النهائي، وخاض مرحلة الترتيب من المركز ال 5 إلى ال 8.

بينما احتل منتخب مصر لسيدات السلاح المركز الثامن بمنافسات الفرق بعدما خسر أمام منتخب روسيا المصنف الأول أولمبيا في دور ربع النهائي بنتيجة 45-21 وخسر بعدها من اليابان بنتيجة 45 -27 ثم خسر أمام منتخب المجر بنتيجة 45- 28 ليحتل المركز الثامن بأولمبياد طوكيو.

وفي لقاء تحديد المراكز من ال 5 إلى ال 8، فاز المنتخب الوطني على منتخبي روسيا وإيران بنتيجة 45/41 و 45/ 24؛ ليحقق الفراعنة المركز الخامس في منافسات سلاح السيف.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.